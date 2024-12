Vídeo mostra homem esfaqueando e matando porteiro em área nobre de SP

Câmeras de segurança registraram o momento em que um porteiro de 48 anos é atacado e morto a facadas na manhã desta segunda-feira (2) na rua Caraíbas, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo.

O vídeo, obtido pela coluna, mostra o assassino andando pelas ruas do bairro com touca e roupas pretas. Depois, as câmeras registram o porteiro Gabriel Araújo caminhando com regata, bermuda jeans e mochila nas costas.

Na sequência, o assassino faz uma curva, saindo da rua Maringá e, após ir em direção, ataca a vítima com diversas facadas. Em razão dos golpes, o porteiro e o agressor entram na área externa de um restaurante e a câmera não consegue capturar o restante da ação.