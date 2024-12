PM executa adolescente em Salvador e deixa outro em estado grave; vídeo

Em seguida, ele dispara mais de dez vezes contra as vítimas e deixa o local.

Apesar de os jovens aparecem rendidos no vídeo, Marlon disse à polícia que agiu em legítima defesa. Ele prestou depoimento na segunda-feira (2) acompanhado de um advogado.

Pedido de prisão

O plantão judiciário negou o pedido de prisão preventiva porque não considerou o caso urgente. Como não houve flagrante e o policial se apresentou espontaneamente, ele foi ouvido e liberado, informou a Polícia Civil.

Gabriel morreu no local após os disparos. Já a outra vítima, que não foi identificada, está internada em estado grave no HGE (Hospital Geral do Estado), em Salvador.

A Polícia Civil disse que "várias testemunhas" estão sendo ouvidas. "A Polícia Civil também busca imagens capturadas por câmeras de videomonitoramento da região para auxiliar na conclusão do inquérito", informou, por meio de nota.