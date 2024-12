SP: PM aposentado atira contra crianças que o alertaram sobre seta de carro

Um sargento aposentado da Polícia Militar, Claudio de Fontes Alves, atirou contra crianças após elas avisarem que havia um problema com a seta de seu carro, em Itanhaém, no litoral paulista. O caso ocorreu na noite do último sábado (30).

O que aconteceu

Vídeo mostra sargento aposentado da PM atirando contra crianças. A filmagem de câmeras de segurança da rua Humberto Ladalardo mostra um carro vermelho passando com a seta esquerda traseira ligada. Crianças sentadas na calçada acenam para o motorista do carro, o ex-sargento Alves, e indicam que havia um problema com o veículo. Ele freia e dá ré enquanto as crianças fogem. O militar aposentado então desce do carro e dispara contra as crianças; ninguém ficou ferido.

Caso foi registrado como ameaça e disparo de arma de fogo. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública aponta que após a denúncia ser realizada, o PM aposentado compareceu na tarde de ontem (2) ao 3° DP de Itanhaém, onde foi ouvido. Ele entregou sua arma para perícia e foi liberado.