Segurança pública precisa ser assunto de civis, defende sociólogo

Não é apenas a contagem de corpos, é também o encarceramento, que tem o mesmo efeito deletério e dissuasivo do texto social, que seria uma morte que uma operação policial possui. O encarceramento em massa, o alto número de homicídios e a letalidade policial em São Paulo, que é uma das mais altas do Brasil e do mundo.

A polícia [de São Paulo] submete as pessoas que tratam como periféricos, pobres e negros, como em cidadãos de terceira classe de segunda categoria.

Ela é a política que está comandando hoje, infelizmente, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do São Paulo. O policial está informando o jovem negro, periférico e pobre de que ele é inferior e de que existe uma hierarquização. Paulo César Ramos

Durante o UOL News, o sociólogo também abordou o racismo policial que teria aumentado.

É possível dizer que o racismo policial aumentou justamente porque a polícia, como ela se está estruturada hoje no estado de São Paulo, ela é um produto racializador de razão. Cada abordagem policial é um ritual de racialização.