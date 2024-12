'Legítima defesa do racismo', diz rapper que teve sobrinho morto por PM

O rapper Eduardo Taddeo, tio do jovem de 26 anos morto a tiros pelas costas por um policial militar no início de novembro, divulgou na segunda-feira (2) pelas redes sociais um vídeo de câmeras de segurança que registram o momento em que seu sobrinho é atingido pelos disparos do PM à paisana, na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

"Com as imagens da loja, está provado que meu sobrinho Gabriel foi covardemente executado", afirmou Taddeo. Ele divulgou o vídeo em seu perfil no Instagram e escreveu: "Não houve abordagem ou voz de prisão, simplesmente oito tiros em legítima defesa do racismo e do capital dos grandes conglomerados de exploradores. Não será mais um número estatístico".

Jovem morto é Gabriel Renan da Silva Soares. Nas gravações, ele aparece furtando produtos de limpeza no mercado OXXO localizado na Avenida Cupecê, no Jardim Prudência, zona sul de São Paulo. Quando tenta sair correndo da loja com os itens, ele escorrega na entrada e chama a atenção do policial de folga, que saca uma arma e inicia os disparos pelas costas de Soares, que tentava fugir.