Derrite chama casos de violência policial de antiprofissionais e exalta PM

Fala ocorre após casos sequenciais de violência policial no estado. Em um deles, um PM foi gravado jogando um homem de uma ponte em uma abordagem na madrugada da segunda-feira (2). No outro, um homem de 26 anos que furtava foi morto com um tiro nas costas em uma loja no Jardim Prudência.

Pelos bons policiais que não devem carregar fardo de irresponsabilidade de alguns, haverá severa punição.

Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, em publicação nas redes sociais

Determinei o afastamento imediato dos policiais envolvidos nessa cena lamentável. A missão da Polícia Militar difere em muito desse tipo de atitude. Eles passam a cumprir expediente na Corregedoria da PM até que os fatos sejam apurados. pic.twitter.com/BkxeUXM3tR -- Guilherme Derrite (@DerriteSP) December 3, 2024

Secretário já disse que morte de criança foi usada para 'politicagem'

'Vitimismo barato'. Em novembro, o secretário disse que as mortes de uma criança e um adolescente durante ação policial foram usadas como "vitimismo barato" pela codeputada Paula Nunes (PSOL), da Bancada Feminista.