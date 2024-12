Paulistanos enfrentam filas na Linha 2-Verde do Metrô após problema na via

Em algumas estações, a fila para passar as catracas chega à rua. Nas redes sociais, passageiros afirmam que ficaram dentro de trens parados em uma mesma plataforma por mais de meia hora. O Metrô explicou que o controle no acesso das estações foi feito por questões de segurança diante do problema.

Trem parou de funcionar dentro de túnel, diz passageiro. Ao UOL, Gustavo Oliveira, que voltava do trabalho para casa nesta manhã, afirmou que seguia para a estação Vila Prudente quando a composição mostrou problemas. Ele desistiu de esperar o metrô e conseguiu embarcar em um trem da CPTM, mas chegou em casa às 8h, uma hora após o habitual.

Ao chegar na estação Sacomã o trem começou a dar problema, ficou muito lento. Quando estava no trajeto para Tamanduateí, ele parou do nada no túnel, uma moça ficou em pânico, acho que ela tinha fobia a lugares fechados, depois ele retornou muito lento.

Gustavo Oliveira, ao UOL

Passageiros parados por uma hora na mesma estação. Ao UOL, o corretor de imóveis Luciano Torres contou que chegou à estação Vila Madalena às 7h01 e passou mais de uma hora parado no mesmo local. Ele chegou ao seu destino final, na estação Oscar Freire, com quase meia hora de atraso após a situação normalizar.

Cheguei na estação Consolação e o caos foi maior porque as pessoas que vêm da linha amarela não sabem do problema na linha verde ou não tem outra opção a não ser ir por ela. Muita gente mesmo.

Luciano Torres, ao UOL

Sistema Paese, que fornece ônibus para suprir os problemas dos trilhos, foi acionado, mas cancelado em seguida. Em nota, o Metrô informou que o pedido foi cancelado com a normalização da circulação. "O Metrô pede desculpas aos passageiros pelos transtornos provocados", afirmou a companhia em nota.