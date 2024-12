Advogado diz que conselheiro gay da OAB age contra 'leis do Todo-Poderoso'

"Irei me manifestar no silêncio dos autos!. Pois, os fatos que o Sr. Marcelo qualificou como injuriosos teriam sido realizados em sede de processo disciplinar que tramita, desde o ano de 2023, sob sigilo absoluto, no Conselho Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, e no qual o referido indivíduo atua como Conselheiro Relator, o que me impede, por força legal, de tecer, extra autos, qualquer comentário ou manifestação"

Adolfo Gois, em nota à reportagem

Quem é Gois

Gois Advogados é um escritório "boutique", segundo site oficial. Instalado na Vila Nova Conceição, bairro nobre na zona sul de São Paulo, é liderado por Adolfo Luís Gois, natural de Londrina (PR).

Não é a primeira vez que Gois é alvo de ações. Em 2023, ele escreveu, em petições, que a juíza Andréa Galhardo Palma, de São Paulo, trabalha com "afetações hormonais" e "descompassos da menopausa". O caso foi noticiado pelo site Conjur.

Gois ficou famoso por discurso agressivo. Em 2021, ele se referiu ao juiz Lincoln Horácio, do Paraná, como "gringo", "estúpido forasteiro" e "frouxo". "Bota a cuca para pensar, Gringo!", escreveu, em uma petição. "Não fuja, hein. Será esquadrinhado e sabatinado pelos réus", finalizou.

Juízes publicaram nota contra Gois. "A magistratura paranaense não irá se intimidar com o comportamento desrespeitoso do advogado", declarou à época a Amapar (Associação dos Magistrados do Paraná).