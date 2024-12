Médico pede maconha para paciente, o agride e morde PM durante prisão no PR

O suspeito teria ainda chamado a mãe do paciente de ''gorda filha da puta''. A mulher caiu de joelhos no chão ao tentar impedir que o médico entrasse no carro do filho.

Médico subiu no capô do veículo do paciente. O homem deu partida no carro, e andou por cerca de 100 metros, até a prefeitura do município.

O médico fazia atendimentos usando tornozeleira eletrônica, segundo o delegado Rafael Rybandt. Ele usava monitoração por crimes de desacato, resistência, desobediência, perturbação do trabalho e sossego alheios ocorridos em janeiro de 2024 em Curiúva.

Injúria racial e agressões contra policiais

Acionada pela vítima, a Polícia Militar foi até o local. Segundo a corporação, o médico estava com o ''estado mental alterado'' e se negou a ir até o pronto atendimento para conversar sobre as denúncias recebidas.

Médico teria chamado um dos policiais de ''índio inútil e cotista''. Ele continuou com as ofensas, o chamou de ''gente do norte sem vergonha'' e o ameaçou dizendo que iria ''enfiar uma flecha em sua cara''. Outro agente também foi ofendido com xingamentos de ''porco e policial de merda''.