Ela virou ex-bagunceira após perder chaves e resolveu estudar o tema na USP

Eu sempre fui muito bagunceira. Quando fui crescendo, comecei a tentar me organizar. Eu passava o dia todo arrumando o quarto no final de semana. Na segunda, dia de ir para a escola, ele já estava uma bagunça. E isso não mudou quando eu fui morar sozinha. Carolina Ferraz

"Tinha dias que eu voltava da festa da faculdade às cinco da manhã e a casa estava virada. Eu tomava banho e arrumava tudo para dormir tranquila. Eu me considerava um caso perdido. Decidi me assumir como 'bagunceira' e lidar com isso", lembra ela.

Mas o que é bagunça?

"Aqui no Brasil, a gente não tem uma definição concreta do que é bagunça. A gente entende hoje como um comportamento de organização, quando falamos de cultura material, que não respeita uma ordem específica", explica ela.

Quando o termo chegou ao Brasil —bagunça é uma palavra que vem do kikongo, uma língua de origem africana—, ele estava ligado à ordenação de objetos. Depois, virou sinônimo de comportamento, de questionar o que deveria ser o certo ou o civilizado, explica a pesquisadora.

Perda de chaveiro

Enquanto vivia o caos em casa, Carol lidava com um outro lado de si. No mercado de trabalho, era organizada. Tanto que chegou a ocupar cargos de liderança e coordenar projetos. Mas a frase mais dita por ela era a pergunta: 'Onde eu deixei?'