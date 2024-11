Como fé e medo fizeram uma cidadezinha no Brasil virar a 'terra de Lázaros'

Um exemplo é o que aconteceu com uma prima de Anna. Lázara Nicoly Gonçalves Vagner, 34, mudou a certidão para acrescentar o segundo nome.

Meu pai é tão fiel a essa tradição que, quando eu nasci, me batizou apenas de Lázara. Só que eu fui crescendo e todas as minhas primas, primos, tias, todo mundo que eu conhecia tinha um segundo nome: Lázara Vanessa, Lázara Caroline, Lázaro Eduardo, Lázaro Henrique. Por não ter um segundo nome, eu sentia que não tinha identidade. Aos 15 anos, entrei com o pedido e coloquei o Nicoly.

Lázara Nicoly Gonçalves Vagner

História viralizou nas redes sociais

Recentemente, a história da família viralizou nas redes sociais após Anna fazer uma publicação falando sobre a tradição. Os vídeos do TikTok e Instagram já somam mais de 3,5 milhões de visualizações.

"Não esperava toda essa repercussão. Mas foi legal porque, depois que publiquei o vídeo, apareceram parentes de várias partes do Brasil. Até em Portugal nós descobrimos que temos família. Eles entraram em contato porque a história do nome era a mesma, a da promessa. Só um dos grupos da família no WhatsApp tem mais de 100 pessoas com o mesmo nome", conclui Anna.