Ceará investiga morte por ameba rara conhecida como 'comedora de cérebro'

É um protozoário de vida livre que não precisa de hospedeiros para sobreviver, comumente encontrado em água doce poluída ou limpa, como rios, pequenas coleções hídricas, rede pública de abastecimento e piscinas.

Tem preferência por águas quentes, podendo sobreviver a temperaturas entre 40ºC e 45ºC, de acordo com um estudo publicado por pesquisadores da Universidade Católica do Chile e do Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis (RJ).

Existem poucos casos de infecções causadas por este tipo de ameba na literatura médica, o que dificulta precisão no diagnóstico e chances de cura: apenas quatro em cada 154 pessoas nos Estados Unidos sobreviveram a uma infecção por ameba comedora de cérebro, segundo o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos).

Você não pode se infectar ao beber água contaminada com este tipo de ameba. A infecção só acontece quando a água contaminada pelo protozoário entra em seu nariz, informa o CDC.

Não se sabe por que certas pessoas são infectadas com as amebas, enquanto milhões de outras expostas a águas doces quentes e recreativas não, incluindo aquelas que nadavam com pessoas que foram infectadas, ainda de acordo com o órgão.

Muitas vezes o problema não é diagnosticado rapidamente por ser pouco comum. Além disso, tende a ser confundido com meningite, devido aos sintomas parecidos.