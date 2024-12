Mulher feita refém com faca na avenida Paulista, em São Paulo, é liberada

Uma mulher foi feita refém na avenida Paulista, em São Paulo, por volta das 12h13 desta segunda-feira (9). Ela ficou sob ameaça de outra mulher portando uma faca por menos de 1 hora.

O que aconteceu

Criminosa fez mulher refém com uma faca no pescoço. A polícia negociou a liberação da vítima até as 12h50, quando usou um taser para conter a agressora.

Vítima foi socorrida sem ferimentos. O caso aconteceu em um ponto de ônibus em frente à Faculdade Cásper Líbero. Duas faixas da avenida Paulista precisaram ser interditadas, no sentido Consolação.