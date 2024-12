Justiça condena homens por assassinato de família a tiros em canavial em SP

Segundo a decisão, em 28 de dezembro de 2023, João, Rogério e Danilo roubaram, mediante violência e uso de arma de fogo, aproximadamente 17 kg de cocaína e três celulares das vítimas. A ação criminosa terminou com os assassinatos de Anderson Givago Marinho, Mirele Regina Beraldo e a filha deles, Isabelly, em um canavial. Anderson era investigado pela polícia de Olímpia (SP) por envolvimento com tráfico de drogas.

Anderson saiu de Olímpia, onde vivia com a família, para entregar de droga. Os condenados teriam enviado a localização deles, no canavial, para a vítima. A mensagem foi encaminhada pelo celular de João Pedro. Conforme a decisão, os cruzamentos de dados armazenados do Google e dados celulares foi essencial para colocar João Pedro na cena do crime. Ele delatou os outros dois homens e alegou ter emprestado o seu celular e sua motocicleta para a dupla fazer um roubo. A quebra de sigilo possibilitou a análise dos dados de geolocalização e colocou os demais réus na cena do crime.

A decisão detalha como o crime ocorreu. Pela dinâmica do crime, Anderson foi entregar a droga e depois iria depois comemorar o aniversário da esposa em São José do Rio Preto, também no interior paulista. A vítima desceu do carro para entregar as substâncias ilícitas e foi alvejada. O corpo ficou caído fora do automóvel.

A esposa e a filha começaram a gritar e também foram alvejadas. A adolescente tentou ligar para a polícia enquanto o pai era executado. A polícia indicou que é possível que os criminosos não tenham visto as mulheres porque o vidro do carro era coberto por insulfilm. As caixas com as drogas roubadas não foram encontradas após o crime.

Laudos necroscópicos apontaram que as vítimas morreram devido ao choque traumático provocado por projéteis de armas de fogo. O exame pericial indicou que as vítimas foram alvejadas de surpresa, visto que não foram encontrados sinais que demonstrassem de luta ou de defesa.