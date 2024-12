Biomédico é indiciado por deformar pacientes em cirurgias plásticas no ES

Um biomédico de 39 anos foi indiciado por lesão corporal grave, exercício ilegal de medicina e estelionato por deformar pelo menos três pessoas durante cirurgias plásticas em Vitória, no Espírito Santo.

O que aconteceu

Primeira vítima a denunciar clínica ficou com deformidades irreversíveis. O delegado Diego Bermond, do 3° DP de Vitória, descreveu que ela ficou com "parte do rosto caído", enquanto em outra parte ficou com nódulos e "cicatrizes muito grosseiras e muito aparentes". Ela foi à clínica para realizar um lifting facial e uma blefaroplastia, a retirada de pálpebras.

Biomédico cobrava mais caro que cirurgiões habilitados. A primeira vítima pagou um total de R$ 20 mil pelas duas operações. De outra vítima, ele cobrou R$ 11 mil para realizar uma lipoaspiração de papada.