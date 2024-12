Serial killer brasileiro mastigou coração do pai e jogou primo em moedor

Eu só masquei. Eu cortei o bico do coração e masquei, porque eu falei no caixão [da mãe]: vou comer o coração dele [...] Foi vingança. Eu não engoli, eu masquei e joguei em cima do corpo do meu pai dentro da cela. Pedrinho Matador

Vida pós-prisão e morte

Oficialmente, o prontuário de Pedrinho registra 11 mortes e sete tentativas de assassinato. Ele foi condenado em 20 processos. Para cumprir todas as penas pelas quais foi condenado, Pedrinho teria de passar mais de 130 anos atrás das grades. De acordo com a legislação brasileira, o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos.

Após ser solto em 2018, Pedrinho Matador criou um canal no YouTube, chamado "Pedrinho Ex-Matador com Jesus". Além de conteúdos religiosos, os vídeos do canal mostram Pedrinho em diferentes atividades, como "comendo uma feijoada com sua amiga", "dando um tapa no cabelo com um fã" e "visitando os parentes". "Quando o desejo da mudança é sincero, o universo conspira a favor, pondo as pessoas certas nos lugares certos. Até mesmo aqueles que são vistos e estigmatizados como o mal podem encontrar a luz", escreveu no canal.

Pedrinho Matador, em foto compartilhada em seu canal do YouTube Imagem: Reprodução/YouTube/Pedrinho Ex-Matador com Jesus

Pedrinho Matador morreu em março de 2023. O serial killer foi morto a tiros em frente à sua casa, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Conforme informações divulgadas pela Polícia Militar na época, dois homens atiraram contra Pedro, que foi degolado pelos assassinos. Segundo o Boletim de Ocorrência do episódio, uma das principais hipóteses que explicaria o crime seria vingança, com possível envolvimento de membros do PCC (Primeiro Comando da Capital).