Cemitérios em SP: 'Decidimos cremar para não cobrarem mais', diz familiar

No início do ano, Celso voltou ao cemitério em busca de informações sobre a exumação do corpo do irmão. Ele foi o primeiro de seus familiares a morrer na pandemia, em junho de 2020. Por lei, os corpos sepultados em covas públicas precisam ser exumados após três anos para dar lugar a outros.

Com isso, os familiares precisam decidir se os restos mortais irão para um jazigo particular, se serão cremados ou encaminhados para o ossário geral, onde não há identificação.

Concessão de jazigo "vencida". "Quando pedi para fazerem a exumação do corpo do meu irmão, o cemitério exigiu que eu pagasse uma taxa de R$ 20 mil, alegando que a concessão do túmulo da minha família, onde ele estava enterrado, havia vencido", relata Celso.

Empresa informou que concessão do terreno onde está jazigo familiar de Celso expirou em maio de 2023. Procurada pelo UOL, a Cortel afirmou em nota: "Para fins de utilização da cessão, haja vista o término do prazo, o interessado teria que realizar a reconcessão por prazo indeterminado, conforme Decreto Municipal n° 59.196/2020, e realizar o pagamento do preço tabelado pela Prefeitura de São Paulo".

Cortel informou que preço do metro quadrado do terreno ocupado pelo túmulo no cemitério Vila Nova Cachoeirinha é R$ 3.664,58. Considerando a área total do jazigo, de 5,3 m², a concessionária diz que o valor totaliza R$ 19.385,62, conforme a política tarifária do edital de concessão dos serviços funerários da prefeitura.

Valor diferente é informado pela SP Regula. Segundo a agência reguladora municipal, responsável por fiscalizar a prestação dos serviços funerários desde as concessões, o preço regulamentado do metro quadrado de um terreno de jazigo no cemitério Nova Cachoeirinha é de R$ 2.697,98, "por prazo indeterminado".