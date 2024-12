Mãe matou filhas gêmeas em intervalo de oito dias em SC, diz polícia

Não há indícios de que o pai tenha participado do crime. O delegado afirmou que as duas mortes aconteceram enquanto a mãe estava a sós com as crianças e que, ao longo da investigação, não houve sinal de que ele tenha ajudado Gisele. À RBS TV, Michel Pereira, 43, afirmou que não sabia o que tinha acontecido com as filhas. "Saí para trabalhar, eu voltei, tinha uma filha morta. Eu saí pro supermercado, voltei e tinha outra filha morta", afirmou.

O UOL buscou o advogado da suspeita, que segue presa. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

[A morte] da Manu eu tinha força. Eu peguei ela no colo, corri para o hospital, gritei, berrei, eu pedi para Deus. Já a da Antônia, não. Quando o bombeiro falou que ela estava morta, eu sentei e ali fiquei. Não tinha mais forças.

Michel Pereira, pai das meninas mortas, à RBS TV

Relembre o caso

As mortes de Manuela e Antônia aconteceram com oito dias de diferença. Segundo os Bombeiros Voluntários de Igrejinha, a primeira criança, Manuela, foi socorrida pelo pai ao hospital e a segunda foi encontrada sem sinais vitais, com lábios e dedos roxos, dentro de casa.

Conselho Tutelar não recebeu denúncia antes das mortes. Em nota, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município informou que nenhuma denúncia sobre supostos maus tratos às crianças ou sobre a falta de atuação do conselho tutelar foi protocolada no município.