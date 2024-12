MP vai apurar desabamento nas obras da linha laranja do metrô de SP

O Ministério Público de São Paulo instaurou inquérito, nesta sexta-feira (13), para apurar o desabamento do canteiro de obras da futura estação Bela Vista, da Linha 6 - Laranja.

O que aconteceu

O desabamento parcial do solo ocorreu em um canteiro de obras na rua Rui Barbosa. A concessionária Linha Uni, responsável pela execução do projeto, informou que o acidente ocorreu durante a passagem do ''tatuzão' —como é conhecida a tuneladora que faz as escavações— no poço VSE Almirante Marques. Não houve registro de vítimas.

O inquérito instaurado pela Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital vai apurar as circunstâncias do desabamento na obra, disse o MP. O procedimento se destina a levantar causas, responsáveis e eventual omissão na fiscalização do empreendimento.