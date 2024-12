Prefeitura volta atrás em parceria que criaria 'Largo da Batata Ruffles'

Pelo acordo, o espaço [seria] utilizado pela empresa para promover a marca Ruffles durante dois anos, em troca de R$ 1.122.410,00 em serviços e equipamentos de baixo valor agregado

O urbanista também apontou que a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana não teria sido consultada sobre o acordo. O órgão é responsável por avaliar exposições de marcas em espaços públicos. ''Essa parceria levanta graves dúvidas sobre a legalidade e a transparência da gestão Nunes. É imprescindível que esse acordo seja imediatamente revertido'', comentou.

A notícia ganhou espaço de debate nas redes sociais nesta sexta-feira (13). ''É uma bizarrice chamar o lugar de Largo da Batata Ruffles, a piada infantiliza um dos mais célebres palcos de luta de São Paulo'', escreveu uma pessoa no X.

Outras disseram não ter acreditado no anúncio. ''Quando li isso achei que era alguma piada da Revista Piauí'', falou uma. ''Como assim Largo da Batata Ruffles?'' questionou outra.

O acordo faria parte do programa municipal ''Adote Uma Praça'' com a iniciativa privada para ''melhorar espaços urbanos''. A iniciativa foi autorizada por um decreto publicado no dia 28 de novembro. À época, o termo foi assinado e celebrado pelo subprefeito de Pinheiros, Alan Nunes Cortez.