Polícia: miliciano que matou adolescente que recusou investida é preso

O homem que, segundo a polícia, matou uma adolescente que se recusou a ficar com ele foi preso neste domingo (15) em Queimados, na Baixada Fluminense (RJ). Na fuga, ele também matou o próprio tio e um cachorro a tiros.

O que aconteceu

Rômulo da Rocha Brito foi encontrado em um sítio por agentes da Polícia Civil. Testemunhas contaram que ele invadiu a casa da família de Raquel Portugal Silva, 16, e atirou à queima-roupa após ela recusar as investidas dele. Raquel era mãe de uma menina de um ano.

Homem fugiu e tentou se abrigar na casa da família no bairro Santo Expedido, em Queimados, na sexta (13), mas não foi aceito. Rômulo se irritou com a negativa, colocou fogo em um automóvel e atirou contra o próprio tio, Eduardo Resende, que morreu no local. Ele também atirou várias vezes contra o cachorro de um vizinho.