Lula diz que só soube da gravidade de seu caso depois da cirurgia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse a jornalistas neste domingo, 15, que só entendeu a gravidade de seu caso depois que foi operado. O petista passou por dois procedimentos cirúrgicos na última semana para tratar um sangramento intracraniano. Teve alta do hospital mais cedo e passará alguns dias se recuperando em São Paulo antes de voltar para Brasília.

"Só fui tomar consciência da gravidade do que aconteceu comigo depois da cirurgia", disse o presidente da República. O sangramento teria sido uma consequência de uma pancada na cabeça sofrida pelo chefe do governo em outubro por causa de um acidente doméstico. Ele disse que achava já estar totalmente curado, e que ficou assustado com a quantidade de líquido em sua cabeça, detectada pelos exames.

O petista afirmou que sentiu dores de cabeça no domingo, 8, mas que achou que elas eram decorrentes da exposição ao sol. Lula contou que havia passado o dia na Granja do Torto, onde ficou um tempo na piscina. No dia seguinte, acordou se sentindo estranho. Lula afirmou ter percebido que seus passos estavam mais lentos, que tinha os olhos vermelhos e que sentia muito sono.

Ainda assim, o petista só foi para o hospital entre o fim da tarde e o começo da noite de segunda-feira, 9, depois de uma reunião com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Ele disse que os médicos ficaram assustados com o resultado da tomografia e o mandaram com urgência para São Paulo.

Lula afirmou que precisou esperar o avião presidencial, que estava no Rio de Janeiro, chegar a Brasília para levá-lo à capital paulista. Ele havia feito uma viagem grande dias antes, ao Uruguai. O compromisso incluiu o anúncio do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, o que o petista descreveu como uma "questão de honra".

O petista passou uma mensagem religiosa e disse que Deus tem cuidado dele de forma "muito generosa". Citou outros momentos de dificuldade, como o defeito no avião presidencial que o fez ficar sobrevoando o aeroporto da Cidade do México por horas antes de pousar, também em outubro.

Lula disse que se recuperou graças à equipe médica e que foi tratado com muito carinho. Afirmou que ainda sente dor na cabeça e disse que havia colocado um chapéu para não mostrar o curativo que havia acabado de ser feito.