Policial federal ameaça pessoas com arma em bar por causa de som alto no DF

Um policial federal foi gravado ameaçando pessoas com uma arma de fogo em um bar no Distrito Federal, no último sábado (14).

O que aconteceu

O agente, 50, teria ficado incomodado com o volume do som no local. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem anda com uma arma na mão pela rua e vai até o estabelecimento, por volta 21h.

Ele iniciou uma discussão com os clientes e com o proprietário do bar após pedir para abaixarem o som. Nas imagens, ele também aparece empurrando uma das pessoas do estabelecimento e apontando sua arma.