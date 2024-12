Nunes prevê aumento: ônibus em SP é o 9º mais caro do país; veja lista

Segundo Nunes, o preço da passagem não é totalmente coberto pelo valor da tarifa. A Prefeitura complementa esse valor com um subsídio repassado pelo município para as empresas de ônibus.

A política de tarifa zero vem ganhando destaque em cidades menores. Atualmente, 135 municípios brasileiros adotam o modelo em algumas linhas, dias ou para públicos específicos, como estudantes e idosos. No entanto, em metrópoles como São Paulo - que tem tarifa zero aos domingos - , a implementação total esbarra no desafio financeiro. Um exemplo é a cidade cearense de Caucaia, onde a demanda por ônibus quadruplicou após a tarifa zero, exigindo aumento de frota e custos adicionais.

Em São Paulo, a tarifa zero parcial aos domingos aumentou a demanda em 30%, evidenciando a importância da gratuidade para o acesso da população mais vulnerável, segundo as entidades.

Dados da NTU mostram que a idade média da frota de ônibus no país é de 6 anos e 5 meses, a maior desde o início da série histórica em 1993. Esse envelhecimento afeta diretamente a qualidade do serviço, com impactos na eficiência e no conforto dos passageiros.



