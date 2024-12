Acidente com avião suspende programação do 'Natal Luz' em Gramado

Estado sofreu com enchentes históricas neste ano e atividade econômica vem se recuperando. Região turística onde fica Gramado foi severamente afetada e chegou a ver as reservas de hotéis despencarem no meio do ano. Município vinha mostrando recuperação com as festividades de natal, que tradicionalmente atraem muitos turistas para a região.

Um ano difícil para os gaúchos naturalmente, estamos em um franco processo de recuperação de um ano que machucou muita gente. Governador Eduardo Leite (PSDB) em coletiva neste domingo sobre o acidente em Gramado

Tragédia familiar

Autoridades confirmaram que piloto e seus parentes morreram em queda.Avião particular era pilotado pelo dono e empresário Luiz Gláudio Galeazzi. Na aeronave estavam sua esposa, três filhos do casal, sua irmã, o concunhado e a sogra, além de outras duas crianças. O empresário e a família são de São Paulo.

A aeronave partiu de Canela (RS) com destino a Jundiaí (SP) e caiu em Gramado. Galeazzi tinha 61 anos. Seu concunhado que estava no voo era diretor de sua empresa, a Galeazzi & Associados, chamado Bruno Cardozo Munhoz Guimarães e que também faleceu.

Sócio de Galeazzi informou os nomes dos tripulantes. Com base nisso, as autoridades checaram imagens e nomes das pessoas que estavam hospedadas no hotel e confirmaram a identidade das vítimas. A lista com os nomes das vítimas ainda não foi divulgada. Como era um voo particular não havia uma lista formalizada de passageiros.