Dono de aeronave e 9 familiares morreram com queda de avião, diz governador

O governador do RS, Eduardo Leite (PSDB), confirmou a morte de Luiz Cláudio Galeazzi e de nove familiares do empresário, com a queda da aeronave em Gramado (RS) na manhã deste domingo (22).

O que aconteceu

Também morreram esposa, três filhos, irmã, cunhado e sogra de Galeazzi. Havia ainda outras duas crianças no voo. As informações foram confirmadas pelo governador Eduardo Leite, em entrevista coletiva na tarde deste domingo. Todas as vítimas do voo são de São Paulo.

A aeronave era pilotada pelo próprio Galeazzi, que também era proprietário do avião. Bombeiros ainda não conseguem acessar a área do acidente devido ao calor e à fumaça. Os peritos da Polícia Civil estão fazendo um mapeamento 3D do local.