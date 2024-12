Quem é Luiz Galeazzi, empresário que pilotava aeronave e morreu em Gramado

Antes de trabalhar na consultoria fundada pelo pai, Galeazzi atuou em companhias na área da agroindústria e de serviços financeiros. Página da empresa sobre o executivo cita ainda que ele atuou em empresas de telefonia, energia, seguros, saúde, mídia e bancos.

Luiz Galeazzi atuou em vários segmentos antes de ir para consultoria. Página da empresa cita atuação no ramo de telefonia, energia, saúde, alimentos, indústria automotiva, seguros, varejo, mídia, bancos, entre outras

Mãe do empresário morreu em outro acidente aéreo. Maira Leonor Galeazzi e o piloto José Andrei Ferreira dos Santos morreram com a queda de um avião na região de Sorocaba (SP), em janeiro de 2010.

"Com profundo pesar que confirmamos o falecimento de nosso CEO, Luiz Cláudio Galeazzi", diz nota da empresa. A companhia cita ainda que estavam na aeronave: a esposa de Cláudio, três filhas, alguns outros membros da família, além de Bruno Cardoso Munhoz Guimarães (diretor da Galeazzi e Associados e concunhado de Luiz).

Abaixo, a íntegra da nota de falecimento da Galeazzi e Associados: