Mãe de dono de avião que caiu em Gramado morreu em acidente aéreo em 2010

Avião que caiu em Gramado viajava para Jundiaí (SP). A Infraero informou que "a aeronave de prefixo PR-NDN decolou do Aeroporto de Canela às 9h15, com destino a Jundiaí (SP), e sofreu a queda na área urbana do município de Gramado, fora do sítio aeroportuário".

17 feridos foram atendidos, sendo duas mulheres em condições mais graves, com grau de queimadura mais severo. Em Gramado, o governador disse a jornalistas que pessoas que estavam no local (e não dentro do avião) foram socorridas, sendo que duas sofreram queimaduras mais graves. Elas estavam em uma pousada da cidade turística, e o local foi atingido pelo avião. "Em princípio, os feridos estavam no café da pousada. Foram atingidos pelo foco de incêndio, outras por inalação da fumaça."