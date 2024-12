Construtora dá calote, e donos de casas há 30 anos recebem ordem de despejo

O compromisso com as parcelas e o sacrifício para conquistar a casa própria também marcou a vida da vizinha de Antônio, a dona de casa Meire dos Santos. "O meu esposo ia a pé com o sapato furado para pagar a prestação no centro de Guarulhos, para deixar um futuro para a família. Hoje ele é falecido e esse foi o bem que ele deixou", lembra.

Mecânico Antônio Silva segura contrato da casa em que mora, comprada em 1996 Imagem: Lorena Barros/UOL

A costureira Gerci Alves, 51, que mora com o marido, os filhos e o pai de 94 anos, conta que já não dorme bem e tem medo quando um carro da prefeitura passa pela rua. Hoje, tem um espaço para fazer reparos de roupa dentro da própria casa. Para ela, perder o teto também significa perder o emprego e o suporte que dá ao pai, diabético, hipertenso e com dificuldades de locomoção.

Se a gente não tem direito, por que a prefeitura não falou isso antes? Deixou esse pessoal todinho aqui, trabalhando todo dia de sol a sol. Meu marido levanta às duas horas da manhã para ir trabalhar como motorista em uma empresa de ônibus. Nós lutamos tanto. Sofremos muito. E agora a prefeitura quer tomar de nós. Por quê?

Gerci Alves, costureira, ao UOL

Documentos que 'autorizam' escrituras de lotes não têm validade jurídica, afirma advogado Imagem: Cedido ao UOL

Além dos contratos de compra, ao menos três moradores têm em mãos autorizações e protocolos em nome da Development que "validam" as escrituras das próprias casas. Um deles data de 2003, quando a maioria dos lotes foi quitada. O papel, porém, não serve como a escritura da casa. "Essa autorização não tem o poder de regularizar os terrenos, nem de apagar as dívidas garantidas por eles. Serviu apenas para manter as aparências com os compradores vulneráveis", explica o advogado Vinícius Zamboneti ao UOL.