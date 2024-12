Vídeo: idoso sobrevive após ser atropelado por trem no Paraná

Um idoso sobreviveu após ser atropelado por um trem em Paranaguá (PR). Uma câmera de segurança gravou o momento do acidente.

O que aconteceu

Nas imagens, é possível ver que o idoso atravessa os trilhos do trem mesmo com a aproximação do veículo. Ele é atingido lateralmente pela composição da Rumo. O caso aconteceu na manhã da quarta-feira (18).

Maquinista acionou freios de emergência, mas veículo não parou a tempo, diz empresa. Ao UOL, a Rumo explicou que o funcionário seguiu os procedimentos de segurança, chamando equipes de emergência para prestar atendimento ao homem. "A empresa lamenta o ocorrido e reforça a orientação para que a população sempre mantenha distância segura dos trens, parados ou em movimento", afirmou, em nota.