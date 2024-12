Suspeitos de assassinatos de médicos em quiosque no Rio são procurados

Relembre o caso

Três médicos morreram em um ataque a tiros na avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, em 5 de outubro de 2023. Eles foram identificados como Marcos de Andrade Corsato, 62, Diego Ralf de Souza Bomfim, 35, e Perseu Ribeiro Almeida, 33.

Eles confraternizavam em um quiosque no momento do ataque. Os médicos estavam hospedados no Windsor Barra Hotel, onde participariam de um congresso internacional de ortopedia no dia seguinte.

Três homens vestidos de preto chegaram de carro ao quiosque por volta da 1h. Eles estacionaram o veículo do outro lado da rua, desceram do automóvel e efetuaram os disparos. Enquanto os frequentadores do quiosque corriam, os assassinos voltaram para o carro e fugiram, em uma ação que durou menos de um minuto.

O único sobrevivente do ataque foi o médico Daniel Sonnewend Proença. Ele foi transferido para um hospital particular em São Paulo no dia 9 de outubro e vai continuar o tratamento para reabilitação, disse a unidade de saúde em nota. Antes da transferência, Daniel estava internado no Hospital Samaritano, na zona oeste do Rio.

Em menos de 24 horas após o crime, a polícia encontrou os corpos dos quatro suspeitos de participação nos assassinatos dos profissionais da saúde. Um dos mortos era Philip Motta Pereira, conhecido como Lesk.