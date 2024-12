Apae de Bauru: vítima e suspeito de assassinato lideravam desvios, diz MP

Em outro momento, Cláudia responde também por áudio. "Depois de tudo pronto, é fácil querer fazer parte, né? Depois que está tudo pronto. Trabalhamos o ano inteiro, tal, tal, tal, agora quer chegar no 'busão' e sentar na janelinha. Nem 'fudendo'. Você está certíssimo. Parabéns. Tem que cercar o que é nosso, e a Apae é nossa", diz.

Em novembro daquele ano, Cláudia mandou uma foto para Roberto com o saldo bancário no valor de R$ 47.764,63. Depois, escreve: "Vou fugir". Roberto responde com a mensagem "reparte comigo" e envia a foto da calculadora mostrando o valor pela metade. Segundo a denúncia, ela foi ao banco no dia seguinte e fez a transferência.

Os denunciados, da forma como agiram, desviando sistematicamente recursos em detrimento de serviço que atende à dignidade de pessoas com deficiência, traíram a confiança daqueles que doaram valores para manter e sustentar o atendimento a grande número de crianças e pessoas com deficiência Denúncia do MP-SP

Desaparecimento de Cláudia

A investigação sobre os desvios na Apae de Bauru foi um desdobramento da apuração sobre o desaparecimento de Cláudia. Segundo a Polícia Civil, ela foi assassinada por Roberto Franceschetti.

Dilomar Batista, ex-funcionário da Apae, também é investigado pelo assassinato. Ele teria ajudado a descartar o corpo de Cláudia e foi indiciado por ocultação de cadáver e fraude processual.