Jovem baleada pela PRF continua em estado gravíssimo, diz neurocirurgião

Médico descarta transferência. Mansur afirmou ainda que a unidade é referência em trauma no estado, não havendo a necessidade de transferência para outra unidade, o que levaria mais risco à paciente.

Família cogita transferência para unidade particular. O advogado Ademir Claudino comentou sobre a possibilidade, pedido uma liminar contra a União. Claudino ainda pretende entrar com ação por danos morais e materiais.

Juliana foi baleada na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias. Ela ia a uma comemoração de Natal com familiares em Niterói. Ela estava no carro com outros quatro parentes. O pai, que dirigia o carro acertado, também foi atingido no dedo.