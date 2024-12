Ônibus cai em rio durante travessia de balsa no Pará; criança desaparece

Ônibus vinha de um passeio na cidade de Mocajuba quando o acidente aconteceu. A cidade fica a cerca de 70 km de distância do rio Moju, ponto da queda.

Número de pessoas no veículo não foi divulgado. A Prefeitura de Moju afirmou que equipes "estão trabalhando em conjunto com as autoridades competentes e grupos especializados para garantir uma resposta ágil e eficiente" e disse que as buscas continuam nesta tarde.