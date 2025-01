Incêndio destrói carros em pátio usado pela polícia na zona sul de SP

O estacionamento presta serviço a delegacias de São Paulo. Ele é administrado pela companhia NL Serviços de Estacionamento de Empreendimento de Transportes Eirelli, teve contrato firmado em 2021 com o governo e reajuste contratual publicado em novembro de 2024 no Diário Oficial do Estado.

Espaço recebe veículos apreendidos em ocorrências da Polícia Civil. Entre as delegacias que enviam veículos para o estacionamento estão a 5ª Delegacia Seccional de Polícia e a 7ª Delegacia Seccional de Polícia, ambas na zona leste do estado.

Estado já questionou o dono do estacionamento sobre "incêndios constantes". Em notificação extrajudicial publicada em junho de 2023, a 5ª Seccional perguntou à empresa o porquê de não ter sido notificada sobre 12 ocorrências de incêndios na dependências do pátio.

O UOL buscou a companhia por e-mail e telefone, mas não teve retorno sobre o assunto até o momento. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo foi questionada sobre como o espaço funciona, mas não deu detalhes sobre as questões administrativas do local, enviando somente nota descritiva da ocorrência.