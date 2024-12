Turista morre após queda de parapente no sertão da Paraíba

Lauro era natural de Santa Catarina, mas morava em Londres. A morte dele foi confirmada ainda no local da queda.

Testemunhas que viram o momento do acidente serão ouvidas pela polícia. O corpo do turista foi enviado para necrópsia no município de Patos. "Foi realizada uma perícia para tentar descobrir qual o motivo da queda", explicou o delegado Adriano Pinto ao UOL. Resultados dos laudos periciais devem ser divulgados nos próximos 10 dias.