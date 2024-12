Resultado da Mega-Sena da Virada, concurso 2810: que horas é o sorteio?

A Caixa Econômica Federal realiza na terça-feira (31), em São Paulo, o sorteio da 16ª edição da Mega da Virada. A estimativa é que o evento seja realizado a partir das 20h. O prêmio pode chegar a R$ 600 milhões.

Mega da Virada 2024

Onde assistir? Os interessados em acompanhar o sorteio ao vivo devem acessar o Canal do YouTube da Caixa ou o perfil oficial da Caixa no Facebook.

Como apostar? As apostas podem ser feitas até às 18h (de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa Econômica Federal - quem tiver conta no banco também pode apostar por meio do app.