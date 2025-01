Entorno de Bolsonaro vê Gusttavo Lima sendo usado e cometendo traição

Uma figura extremamente popular, inexperiente na política e que cometeu uma traição por estar sendo usada. É assim que pessoas próximas a Jair Bolsonaro (PL) avaliam as últimas atitudes do sertanejo Gusttavo Lima.

O que aconteceu

O cantor disse ontem que deseja ser presidente. A declaração incomodou bolsonaristas e arrastou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), para a polêmica. Ele é autodeclarado pré-candidato à Presidência e se indipôs com Bolsonaro durante as eleições municipais de 2024, com candidatos conservadores se enfrentando. Caiado saiu vitorioso com seu aliado Sandro Mabel sendo eleito prefeito de Goiânia.

Gusttavo Lima teria descumprido um acordo com Bolsonaro. Ele iria se filiar ao União Brasil, partido de Caiado, e sairia ao Senado por Goiás. O cantor faria campanha alinhado com o ex-presidente, segundo teriam combinado.