Ponte provisória construída após enchente é levada por correnteza no RS

Uma ponte provisória construída após as enchentes de maio de 2024 em Feliz (RS) foi levada pela correnteza do rio Caí nesta quarta-feira (1º).

O que aconteceu

A ligação havia sido inaugurada a menos de três meses, e foi feita porque as enchentes levarem a estrutura anterior. A travessia, que teve sua inauguração em outubro de 2024, ligava o centro da cidade às regiões de São Roque e Picada Cará, e ao município de Linha Nova.

Ponte cedeu com o aumento do nível do rio. Segundo informações da prefeitura, ela foi coberta pelas água na parte da manhã e, à noite, o prefeito Junior Freiberger (PSD) anunciou pelas redes sociais a danificação completa.