Policial cometeu crime ao ameaçar Natuza Nery, diz advogado da jornalista

A gente ter um mercado de trabalho bem aquecido gera diferentes impactos em diferentes camadas da economia. Quando o desemprego está baixo, a renda cresce, o mercado de trabalho tá aquecido, existe um impacto, inclusive sobre a redução do trabalho escravo.

Então, existem muitos impactos que acabam gerando na economia, sobretudo o impacto de ativar a economia em seus diversos setores nas diversas regiões do país.

Euzébio de Sousa, professor de economia da FESPSP

