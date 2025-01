Engavetamento com 10 veículos deixa ao menos um morto no Rodoanel, em SP

Um acidente envolvendo dez veículos, entre carros, carretas e caminhões, deixou pelo menos uma pessoa morta no Rodoanel, em São Paulo, nesta terça-feira (7).

O que aconteceu

Colisão aconteceu no km 63 da via, na região do Grajaú, extremo-sul de São Paulo. Segundo a concessionária SPMar, responsável pela administração da via, a ocorrência foi por volta das 12h25.

Vinte e uma pessoas ficaram feridas. Elas foram socorridas com ajuda do Corpo de Bombeiros e do helicóptero Águia, da Polícia Militar. Duas delas foram levadas ao Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo em estado moderado. Os estados de saúde das outras 19 vítimas não foram divulgados.