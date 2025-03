Instagram indenizará cantora após bloquear música de matriz africana

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) condenou a Meta a indenizar em R$ 8 mil uma cantora após o Instagram bloquear duas músicas de autoria dela na rede social. A usuária acusa a empresa de intolerância religiosa.

O que aconteceu?

A cantora Pérola Henriquez entrou com um pedido de indenização por danos morais contra a Meta, alegando intolerância contra religiões de matriz africana por parte da empresa. O pedido foi realizado sob a alegação de que duas músicas do álbum 7 Pérolas de Pérola, "Exú" e "Limites", foram bloqueadas no Instagram.

A Meta alegou no processo que a usuária aderiu aos termos de serviço da plataforma de forma espontânea, e que a empresa tem o direito de indisponibilizar conteúdos temporariamente para verificar possíveis infrações. A empresa também alegou que, posteriormente, houve o desbloqueio das músicas, e por isso houve a perda do objeto do processo.