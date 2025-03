Aluno fica cego após brincadeira com barra de ferro em escola de São Paulo

As barras de ferro seriam varões de cortinas, segundo um profissional da escola, que preferiu não se identificar. De acordo com ele, a turma do 1º ano estava na sala de vídeo, que havia sido pintada recentemente, e por isso os varões estavam soltos no chão. Alguns alunos, então, pegaram as barras para "brincar", e o adolescente acabou sendo atingido acidentalmente.

A escola estaria enfrentando problemas de gestão, ficando recentemente por períodos sem diretores e coordenadores, segundo o mesmo profissional. Isso estaria levando a um aumento dos atos de indisciplina na instituição.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que lamenta o ocorrido e está à disposição do estudante e de seus responsáveis. Segundo a pasta, uma apuração preliminar foi aberta para esclarecer as condições em que ocorreu o caso e, se necessário, tomar as providências administrativas. "A professora que lecionava no momento do incidente foi junto da Ronda Escolar para registro de Boletim de Ocorrência. A equipe do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva SP) e um profissional do programa Psicólogos nas Escolas estão atuando em atendimentos às famílias dos envolvidos".

Já a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que a PM foi acionada na ocasião. "No local, foi constatado que a vítima foi atingida por um bastão de metal, após um acidente com um colega de classe. O SAMU foi acionado e ele foi socorrido à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. O adolescente envolvido foi conduzido à delegacia com sua responsável e foi liberado após assinatura do Termo de Responsabilidade do ECA. O caso foi registrado como lesão corporal no 33° Distrito Policial (Pirituba)".

Advogado informou que a família buscará reparação. "Estão sendo analisadas as medidas judiciais cabíveis para buscar a devida reparação em razão do ato de violência cometido", disse Luiz Fernando Villela Nogueira.