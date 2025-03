Mulher que deu golpe no Exército por 33 anos terá que devolver R$ 3,7 mi

Justiça Militar entendeu que ela agiu de forma intencional para receber pensão indevida. Ana Lúcia terá que devolver R$ 3,7 milhões ao Exército, valor equivalente ao que recebeu durante as mais de três décadas. Além disso, ela também foi condenada a pena de três anos e três meses de prisão — no entanto, cumprirá a sentença em regime aberto.

Ana Lúcia não pode mais recorrer da decisão. O UOL não conseguiu contato com a mulher. O espaço segue aberto para manifestação. Anteriormente, ela era representada pela Defensoria Publica da União desde 2022, mas a DPU deixou de defendê-la em dezembro passado.

Entenda o caso

Ana Lúcia começou a receber pensão do Exército em 1988 e só parou em 2022. De acordo com o Ministério Público Militar, a avó da mulher, que era irmã do militar que atuou na Segunda Guerra, falsificou a certidão de nascimento de Ana para que ela recebesse a pensão do pracinha, que não tinha outros filhos ou dependentes.

A avó também era procuradora do irmão, que já estava idoso na época da fraude. Após alterar a certidão de nascimento da neta, que na época tinha 15 anos, ela teria emitido RG e CPF novos.

Dois anos depois da fraude, o militar morreu e a irmã solicitou ao Exército a pensão para a neta. Segundo a denúncia, a fraude só veio à tona em dezembro de 2021, quando a avó, descontente com a parte da pensão que a neta repassava a ela, denunciou o caso à Polícia Civil e ao Exército.