Falta gente nas ruas contra anistia a golpistas, diz Marcelo Rubens Paiva

Escritor foi aplaudido e tietado. Após o evento, Marcelo Rubens Paiva deu autógrafos e posou para fotos com estudantes.

Evento na USP lembrou os 40 anos da redemocratização do país, ocorrida em 1985. O painel ocorreu hoje de manhã no salão nobre da Faculdade de Direito da USP, no centro de São Paulo.

Estou sentindo falta das pessoas nas ruas, pedindo "sem anistia" aos golpistas. Quem está nas ruas são os bolsonaristas. A democracia precisa de vigilância constante, porque está sempre sob ameaça.

Esse processo estava parado há dez anos no STF (...) Como isso ainda está em julgamento? O torturador do meu pai ainda está vivo, morando em Botafogo [bairro do Rio] e ganhando aposentadoria", disse o escritor.

Minha mãe já se foi, mas é uma luta que a minha família mantém. Está no DNA. Não se encerrou, não tem ponto final. Meu pai não é um corpo, é um caso que não se encerra.