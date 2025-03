Harmonização, botox, queimar dedos: como criminosos tentam driblar polícia

De acordo com a polícia, o homem passou por cirurgias plásticas no rosto para escapar das autoridades. Ele também assumiu uma nova identidade, passando a se chamar Aylon Soares Cardoso.

Cirurgia no semiaberto

Nei da Conceição Cruz —o Nei Facão—, também teria se submetido a uma intervenção cirúrgica para despistar as autoridades. Ele é um dos fundadores do TCP. O episódio ocorreu em 2009, após ser beneficiado pelo regime semiaberto e não voltar mais ao sistema prisional.

A informação foi descoberta em agosto daquele ano, quando Facão já estava foragido há quatro meses. Ele foi preso novamente em outubro daquele ano no Guarujá (SP).

Até no PCC

Valdeci Alves dos Santos, o Colorido, integrante do PCC Imagem: Polícia Rodoviária Federal

Tido como número 2 do PCC, Valdeci Alves dos Santos, o Colorido, encarou a plástica e fez botox para escapar da polícia. Ele fez as modificações para ficar diferente do período em que aproveitou uma saidinha para não retornar à prisão, em 2014. Oito anos depois, acabou sendo preso.