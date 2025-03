Punição por morte de Moïse mostra que 'vida preta tem valor', diz defensora

A condenação dos réus Fábio Pirineus da Silva e Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca pelo assassinato do jovem congolês Moïse Kabagambe mostra que "a vida preta tem valor", segundo a coordenadora do Núcleo de Combate ao Racismo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Luciana Mota.

O que aconteceu

O julgamento do caso de Moïse mostrou a "banalização e a animalização do homem preto", disse a defensora que representa a família do trabalhador assassinado no Rio de Janeiro, em 2022. "Homens pretos são vistos como se fossem agressivos e tendentes a agredir, mas ficou evidente que essa narrativa é discriminatória", disse Luciana. "A vida preta tem valor. O julgamento mostrou que ele não estava na posição de agressor, e sim de trabalhador."

Defensora lembra que Moïse chegou ao Brasil com 13 anos para fugir da guerra na República Democrática do Congo. Segundo ela, ele veio primeiro e os familiares chegaram ao Brasil depois. Luciana relata que a mãe de Moïse disse que o filho fugiu do país em que nasceu para fugir do conflito e acabou sendo vítima de uma violência "bélica" no Brasil — em referência ao espancamento que matou o filho no quiosque da Barra da Tijuca na zona oeste do Rio.