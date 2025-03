Ele providenciou a sepultura do filho, mas acabou perdendo a esposa

'Fiquei desnorteado'

Anos depois, quando Arthur tinha 3 anos e meio, recebi uma notícia que me deixou desnorteado.

O dia era 3 de abril de 2013: a Adriana estava indo a trabalho de São José do Rio Preto para Ribeirão Preto. O carro saiu da pista e bateu em uma árvore.

Corri para o hospital, e os médicos foram diretos: o estado dela era crítico e ela estava em coma. Depois de 15 dias, ela foi transferida para São Paulo.

Começou um período de teste de resistência emocional: eu me dividia entre o hospital, o trabalho e cuidar do Arthur. Carregava uma culpa imensa --ora por não estar com a Adriana, ora por não estar com o Arthur.

Rodrigo Leite Segantini

Em outubro de 2013, ele me perguntou por que eu ficava no hospital se era a mãe dele que estava doente. Respondi que era para cuidar dela e ele me perguntou quem cuidaria dele. Na época, a mãe da Adriana ficava com ele, então falei que era a vovó. Mas ele disse que era a mim que ele queria.