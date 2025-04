CV comemora aniversário de Marcinho VP com tiros de fuzil em favelas do Rio

O CV (Comando Vermelho) comemorou o aniversário de 49 anos de Marcinho VP com rajadas de fuzil e fogos de artifício nas favelas dominadas pela facção criminosa no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Instituto Fogo Cruzado identificou disparos no começo da madrugada de ontem. Levantamento feito pelo órgão a pedido do UOL identificou tiros no Complexo de Manguinhos, um dos redutos da facção na zona norte do Rio. Também há relatos de tiros no Complexo do Alemão e Penha. Questionada, a PM disse não ter sido acionada.

Festa em homenagem a Marcinho VP. Fontes ouvidas pela reportagem sob condição de anonimato indicam que o Complexo do Alemão terá festividade com culto evangélico em homenagem a Márcio dos Santos Nepomuceno. Historicamente, há distribuição de brinquedos para as crianças nas áreas de domínio da facção criminosa, segundo moradores.