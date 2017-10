Ex-chefe de campanha de Trump indiciado por conspiração é colocado em prisão domiciliar

Drew Angerer/Getty Images/AFP Paul Manafort trabalhou na campanha presidencial de Trump em 2016

O ex-chefe de campanha eleitoral de Donald Trump, Paul Manafort foi colocado em prisão domiciliar após o indiciamento por conspiração contra os EUA e lavagem de dinheiro nas investigações realizadas pelo FBI sobre um possível complô entre membros da campanha de Trump e o governo da Rússia. Manafort e seu sócio, Rick Gates, se declararam inocentes das 12 acusações apresentadas contra eles.

Em declarações oficiais, a Casa Branca tentou se distanciar de Manafort, afirmando que as atividades pelas quais Manafort e seu ex-sócio, Rick Gates, são acusados ocorreram antes da campanha de 2016. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, disse ainda que eles teriam ligação com a campanha de Hillary Clinton.

Ambos prestaram depoimento para a juíza Deborah A. Robinson, da Corte do Distrito de Columbia e, em uma breve audiência, seus advogados afirmaram que os dois negaram todos os crimes, incluindo o de "conspiração contra os Estados Unidos". Eles entregaram seus passaportes por risco de fuga pela ligação com estrangeiros.

Estas são as primeiras acusações formais apresentadas pelo procurador especial Robert Mueller, que investiga as relações entre o comitê eleitoral de Trump e a Rússia para influenciar a eleição do ano passado.

O caso se concentra nas movimentações financeiras de Manafort e Gates durante a última década, incluindo o período da campanha eleitoral, quando atuaram "como agentes não registrados da Ucrânia" nos Estados Unidos, segundo o documento de 31 páginas assinado por Mueller. Para "esconder (...) dezenas de milhões de dólares" de pagamentos recebidos da Ucrânia, Manafort e Gates "lavaram dinheiro mediante um enorme número de corporações americanas e estrangeiras, associações e contas bancárias". Por isso, Manafort foi indiciado por falso testemunho sobre seu papel como agente estrangeiro e por não apresentar as devidas declarações sobre contas bancárias no exterior e registros financeiros.

Manafort foi nomeado chefe de campanha de Trump em junho de 2016, mas acabou sendo afastado do cargo em agosto quando foram reveladas suas ligações com a Ucrânia. Ele se apresentou voluntariamente, esta manhã, ao escritório local do FBI (a Polícia Federal americana), em Washington.

Entre os 12 crimes pelos quais ambos são acusados, aparecem listados conspiração contra os Estados Unidos; lavagem de dinheiro; agenciamento, sem registro, de interesses de outros países; duas acusações de falso testemunho e sete acusações relacionadas a contas e investimentos no exterior não-declarados. Eles teriam ocultado milhões de dólares recebidos por trabalhar para o ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovych e seu partido pró-russo.

O indiciamento diz que Manafort e seu sócio Rick Gates conspiraram para fraudar os Estados Unidos "entre 2006 e 2017". O caso faz parte da investigação do FBI sobre um possível complô entre membros da campanha de Trump e o governo da Rússia para favorecer o republicano e prejudicar sua adversária, Hillary Clinton.

Entenda o envolvimento da Rússia na política americana

Após o anúncio dos indiciamentos, Trump negou no Twitter que seu comitê de campanha tenha participado de um complô com a Rússia durante a eleição de 2016, defendendo que as investigações se concentrem em sua rival, a democrata Hillary Clinton. "Não há CONLUIO!", escreveu o presidente.

No mesmo dia, George Papadopoulos, um ex-assessor da campanha eleitoral de Trump, declarou-se culpado de mentir sobre as relações com a Rússia. Ele admitiu ter ocultado suas conversas com um "professor" anônimo ligado a Moscou que sabia "podres" da democrata Hillary Clinton, rival do magnata republicano na corrida pela Casa Branca.

"Através de suas falsas declarações e omissões, o acusado Papadopoulos impediu a investigação em curso do FBI sobre a existência de vínculos, ou de coordenação, entre indivíduos associados com a campanha e os esforços do governo russo para interferir nas eleições presidenciais de 2016", indica a acusação.